Бойовики російсько-окупаційних сил вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу та крупнокаліберних мінометів і кулеметів, внаслідок чого загинув військовослужбовець України.

Протягом поточної доби противник тричі обстріляв позиції наших військ, при цьому два рази – застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомив прес-центр ООС.

У наслідок обстрілів загинув український військовий.

– Сили ООС відповідали противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Зокрема в районі н.п. Чермалик бойовики вели вогонь з ПТРК, а біля Катеринівки – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, на Донеччині поблизу пункту пропуску підірвалося авто.

Фото: Міноборони України