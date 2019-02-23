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Агресор застосував ПТРК на Донбасі, загинув український військовий

Бойовики російсько-окупаційних сил вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу та крупнокаліберних мінометів і кулеметів, внаслідок чого загинув військовослужбовець України.

ООС

Протягом поточної доби противник тричі обстріляв позиції наших військ, при цьому два рази – застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомив прес-центр ООС.

У наслідок обстрілів загинув український військовий.

– Сили ООС відповідали противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються, – йдеться у повідомленні.

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Зокрема в районі н.п. Чермалик бойовики вели вогонь з ПТРК, а біля Катеринівки – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, на Донеччині поблизу пункту пропуску підірвалося авто.

Фото: Міноборони України

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