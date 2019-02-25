PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Мир с Россией может быть только при одном условии - Климкин/

Мир с Россией может быть только при одном условии – Климкин

Украина сможет вернуть оккупированный Крым только, если будет развивать безопасность и экономику государства.

Мир с Россией может быть только при одном условии – Климкин

Официальный Киев передает мировому сообществу месседж о том, что мир с Россией может быть только после полного освобождения от оккупантов и Донбасса, и Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Свободы слова на ICTV.

– Мир с РФ может прийти только после деоккупации и Донбасса, и Крыма. У нас, возможно, будут периоды какого-то перемирия и чего-то другого, но до освобождения всего Крыма никакого мира быть не может.

Читайте: ВСУ провели учения возле оккупированного Крыма

Конечно, линия по Донбассу несколько иная, и усилия там должны быть несколько иными. У нас есть только один шанс – стать большим в плане безопасности и экономики государством, и благодаря этому мы можем вернуть Крым.

Напомним, 20-го февраля 2014 года произошла аннексия Крыма Россией. Факты ICTV подвели итоги пятилетней оккупации.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Праздничный фейерверк: в районе Горловки взорвался склад боеприпасов “ДНР”
На Донбассе обострение ситуации, погиб военный – Минобороны
Агрессор применил ПТРК на Донбассе, погиб украинский военный
ОБСЕ над Украиной зафиксировала еще 4 военных самолета РФ
Морские пехотинцы получили 15 новых броневиков Варта
Украина расторгнет договор с РФ по Азову – Климкин
Боевики обстреляли военных ВСУ. Погиб украинский боец
Донбасс признан самым заминированным регионом в мире
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка