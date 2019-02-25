Украина сможет вернуть оккупированный Крым только, если будет развивать безопасность и экономику государства.

Официальный Киев передает мировому сообществу месседж о том, что мир с Россией может быть только после полного освобождения от оккупантов и Донбасса, и Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Свободы слова на ICTV.

– Мир с РФ может прийти только после деоккупации и Донбасса, и Крыма. У нас, возможно, будут периоды какого-то перемирия и чего-то другого, но до освобождения всего Крыма никакого мира быть не может.

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Конечно, линия по Донбассу несколько иная, и усилия там должны быть несколько иными. У нас есть только один шанс – стать большим в плане безопасности и экономики государством, и благодаря этому мы можем вернуть Крым.

Напомним, 20-го февраля 2014 года произошла аннексия Крыма Россией. Факты ICTV подвели итоги пятилетней оккупации.