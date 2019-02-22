Украинские военные провели стрельбы зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны возле границы с Крымом.
Военные впервые стреляли из модернизированных зенитных ракетных комплексов Куб и Тор – ЗРК 2К12-2Д Куб и БМ9К330 Тор, сообщает
пресс-служба Генштаба ВСУ.
Учения проходили на полигоне Ягорлык в Херсонской области.
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– Это даст нам возможность формировать новые подразделения, существенно повысить способности зенитно-ракетных войск и в целом повысить эффективность системы противовоздушной обороны, – отметил начальник Генерального штаба генерал Виктор Муженко.
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Ранее Факты ICTV писали, что украинская армия получила более 100 модернизированных
. танков Т-64
Фото: ВСУ
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