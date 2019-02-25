С 1 марта 2019 года Новая почта вводит семидневный рабочий график в областных и районных центрах.

Компания Новая почта переходит на семидневный график работы в областных и районных центрах Украины с 1 марта этого года, сообщает Интерфакс-Украина.

Также изменится и график работы курьеров компании. У них тоже не будет выходных дней.

На такие изменения компания пошла для того, чтобы клиентам было удобнее.

– Бизнес-клиенты могут увеличить продажи за счет дополнительных дней работы, а получателям не нужно после работы ждать в очередях – можно приходить в удобное время в субботу или воскресенье и получать свои посылки быстрее, – сказал гендиректор Новой почты Александр Бульба.

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Планируется, что в воскресенье отделения Новой почты будут работать с 11.00 до 16.00, однако более подробно с графиком работы каждого из них можно будет ознакомиться на сайте компании.

К слову, компания Новая почта заключила контракт с ритейлером мебели и товаров для дома IKEA.

Фото: Новая почта