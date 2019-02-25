З 1 березня 2019 року Нова пошта запроваджує семиденний робочий графік в обласних і районних центрах.

Компанія Нова пошта переходить на семиденний графік роботи в обласних і районних центрах України з 1 березня цього року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також зміниться й графік роботи кур’єрів компанії. В них теж не буде вихідних днів.

На такі зміни компанія пішла для того, аби клієнтам було зручніше.

– Бізнес-клієнти можуть збільшити продаж за рахунок додаткових днів роботи, а одержувачам не потрібно після роботи чекати у чергах – можна приходити в зручний час в суботу чи неділю та отримувати свої посилки швидше, – сказав Гендиректор Нової пошти Олександр Бульба.

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Планується, що у неділю відділення Нової пошти працюватимуть з 11.00 до 16.00, проте детальніше з графіком роботи кожного з них можна буде ознайомитися на сайті компанії.

До слова, компанія Нова пошта уклала контракт з ритейлером меблів і товарів для дому IKEA.

Фото: Нова пошта