Новый терминал международного аэропорта Одесса (ODS) начнет работу в мае нынешнего года.

По словам директора аэропорта Павла Прусака, терминал площадью 30 тыс. кв м сможет обслуживать до 3 тыс. пассажиров в час, сообщает 24 канал.

В 2018 году через одесский аэропорт было перевезено около 1,5 млн пассажиров, а в нынешнем году ожидается рост пассажиропотока на 20%, в том числе благодаря открытию новых рейсов.

– Новыми направлениями станут Азербайджан, Черногория, Испания, Италия, – уточнил Прусак.

Он также добавил, что пассажиропоток на внутренних маршрутах должен увеличиться за счет рейсов во Львов и Харьков.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, во втором полугодии 2019 в одесском аэропорту начнется эксплуатация новой взлетно-посадочной полосы, а обновленное аэронавигационное оборудование снизит влияние погоды на полеты.

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Международный аэропорт Одесса входит в тройку крупнейших аэропортов Украины. Он способен принимать воздушные суда кода 4D и ниже, а также вертолёты всех типов. В сентябре 2018 года аэропорт представил ребрендинг, разработкой которого занималась креативная компания Fedoriv (Киев).