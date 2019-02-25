Новий термінал міжнародного аеропорту Одеса (ODS) почне роботу в травні нинішнього року.

За словами директора аеропорту Павла Прусака, термінал площею 30 тис. кв м зможе обслуговувати до 3 тис. пасажирів на годину, повідомляє 24 канал.

В 2018 році через одеський аеропорт було перевезено близько 1,5 млн пасажирів, а в нинішньому році очікується зростання пасажиропотоку на 20%, в тому числі завдяки відкриттю нових рейсів.

– Новим напрямком стануть Азербайджан, Чорногорія, Іспанія, Італія, – уточнив Прусак.

Він також додав, що пасажиропотік на внутрішніх маршрутах повинен збільшитися за рахунок рейсів до Львова та Харкова.

За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, у другому півріччі 2019 в одеському аеропорту розпочнеться експлуатація нової злітно-посадкової смуги, а оновлене аеронавігаційне обладнання знизить вплив погоди на польоти.

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Міжнародний аеропорт Одеса входить в трійку найбільших аеропортів України. Він здатний приймати повітряні судна коду 4D і нижче, а також вертольоти всіх типів. У вересні 2018 року аеропорт представив ребрендинг, розробкою якого займалася креативна компанія Fedoriv (Київ).