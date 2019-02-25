Экс-начальнику Генштаба ВСУ Владимиру Заману сообщили о подозрении в совершении госизмены.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что правоохранители сообщили бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Заману о подозрении в государственной измене.

Он занимал указанную должность с 18 февраля 2012 года до 19 февраля 2014 года, после чего был назначен заместителем секретаря СНБО.

За период на посту начальника Генштаба ВСУ Замана численность армейского состава была сокращена больше, чем это предполагалось законом.

Подозреваемый расформировал более 70 воинских частей и соединений, среди которых были 19 авиационных частей. Усилиями Замана бригада тактической авиации сократилась до эскадрильи.

Читайте: Пропагандистка Елена Бойко задержана – СБУ

Также выяснилось, что Замана не составлял присягу Украине. В тот момент, когда он якобы это делал, экс-начальник Генштаба самом деле находился в Москве.

Напомним, усилиями СБУ и военной прокуратуры был задержан экс-глава Генштаба Владимир Замана.