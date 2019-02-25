Экс-глава Генштаба Владимир Замана задержан по подозрению в государственной измене.
Задержание проводила военная прокуратура совместно с СБУ, пишет УНН со ссылкой на собственные источники.
Бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил, генералу-полковнику Владимиру Замане инкриминируют государственную измену.
В настоящее время продолжаются обыски.
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Владимир Замана возглавлял Генштаб в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.
Ранее Факты ICTV писали, что львовскую журналистку Елену Бойко, которую депортировали из России, задержали в Харькове.
Фото: УНИАН.
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