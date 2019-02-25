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Подозревают в госизмене: задержан экс-глава Генштаба Замана

Экс-глава Генштаба Владимир Замана задержан по подозрению в государственной измене.

Подозревают в госизмене: задержан экс-глава Генштаба Замана

Задержание проводила военная прокуратура совместно с СБУ, пишет УНН со ссылкой на собственные источники.

Бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил, генералу-полковнику Владимиру Замане инкриминируют государственную измену.

В настоящее время продолжаются обыски.

Читайте: Пограничник чуть не съел $200 взятки при задержании

Владимир Замана возглавлял Генштаб в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

Ранее Факты ICTV писали, что львовскую журналистку Елену Бойко, которую депортировали из России, задержали в Харькове.

Фото: УНИАН.

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