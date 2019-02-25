Екс-начальнику Генштабу ЗСУ Володимиру Заману повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що правоохоронці повідомили колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил України Володимиру Заману про підозру у державній зраді.

Він займав зазначену посаду з 18 лютого 2012 року до 19 лютого 2014 року, після чого був призначений заступником секретаря РНБО.

За період на посаді начальника Генштабу ЗСУ Замана чисельність армійського складу була скорочена більше, ніж це передбачалося законом.

Підозрюваний розформував більше 70 військових частин і з’єднань, серед яких були 19 авіаційних частин. Зусиллями Замана бригада тактичної авіації скоротилася до ескадрильї.

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Також з’ясувалося, що Замана не складав присягу Україні. В той момент, коли він нібито це робив, екс-начальник Генштабу насправді перебував у Москві.

Нагадаємо, зусиллями СБУ та військової прокуратури був затриманий екс-глава Генштабу Володимир Замана.