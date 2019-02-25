В Україні заявили про плани створити у Херсонській області плавучу платформу для запуску ракет.

Гендиректор Виробничого об’єднання Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова Сергій Войт заявив, що підприємство хоче створити першу в Україні плавучу платформу для запуску ракет, передає Укрінформ.

За його словами, в України немає свого космодрому, хоча є підприємства, які спеціалізуються на ракетобудуванні.

Створити плавучу платформу планують у Херсонській області. Співпрацювати в цьому питанні будуть із заводом Паллада.

– Наші інженери шукали варіанти, розглядали багато питань. Потрібно все враховувати, адже деякі країни проти того, щоб над ними запускали ракети. Спільно з Укроборонпромом ми вирішили зробити таку платформу на херсонському підприємстві Паллада, – розповів Войт.

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До слова, міністр іноземних справ Павло Клімкін заявив, що в Україні можуть почати виробництво власних балістичних і крилатих ракет.