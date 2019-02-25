Генерал-полковник Владимир Замана ответил на обвинения в государственной измене и рассказал о сокращении ВСУ.

Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана заявил, что сокращал только те подразделения, которые не были нужны стране, передает УНН.

– Я закрывал все то, что не нужно Вооруженным силам – у нас был оркестр Вооруженных сил, оркестр Сухопутных войск, оркестр Противовоздушных сил, – сказал Замана.

Он добавил, что до его прихода на должность начальника Генштаба ВСУ налет летчиков был около 7-10 часов, а он увеличил этот показатель до приблизительно 50 часов.

По словам генерал-полковника, бюджет армии в то время не позволял проводить ее техническую модернизацию и повышать стандарты.

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Замана заверил, что приносил присягу Украине еще в 1993 году и не собирается покидать границы страны.

Напомним, сегодня экс-начальнику Генштаба ВСУ Владимиру Заману сообщили о подозрении в госизмене.