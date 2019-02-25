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Замана відповів на звинувачення у держзраді

Генерал-полковник Володимир Замана відповів на звинувачення у державній зраді і розповів про скорочення ЗСУ.

Замана відповів на звинувачення у держзраді

Екс-начальник Генерального штабу Збройних сил України Володимир Замана заявив, що скорочував тільки ті підрозділи, які не були потрібні країні, передає УНН.

– Я закривав все те, що не потрібно Збройним силам – у нас був оркестр Збройних сил, оркестр Сухопутних військ, оркестр Протиповітряних сил, – сказав Замана.

Він додав, що до його приходу на посаду начальника Генштабу ЗСУ наліт льотчиків був близько 7-10 годин, а він збільшив цей показник до приблизно 50 годин.

За словами генерал-полковника, бюджет армії в той час не дозволяв проводити її технічну модернізацію і підвищувати стандарти.

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Замана запевнив, що приносив присягу Україні ще в 1993 році і не збирається покидати межі країни.

Нагадаємо, сьогодні екс-начальнику Генштабу ЗСУ Володимиру Заману повідомили про підозру у держзраді.

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