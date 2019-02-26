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Руководство СНБО и Укроборонпрома обвиняют в хищении – СМИ

Руководство Укроборонпрома и одного из членов СНБО обвиняют в миллионных сделках с оружием.

ЗСУ

Команда BIHUS.info опубликовала первую часть расследования, в котором рассказывается о коррупционных схемах в оборонном секторе.

По информации журналистов, к преступным схемам причастен член СНБО Олег Гладковский и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин.

В расследовании говорится, что вышеуказанные лица и руководители некоторых оборонных структур вступили в сговор с чиновниками.

Схема предполагает скупку военных запчастей на украинских складах и у контрабандистов РФ и дальнейшее завышение их цены для продажи на заводы.

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Представительница президента Ирина Луценко во время выступления в парламенте заявила, что Гладковский и Букин планируют судиться с журналистами из-за ложных доказательств.

Факты ICTV ждут ответа от Администрации президента и Совета национальной безопасности и обороны, чтобы прояснить ситуацию.

К слову, одним из приоритетов на 2019 Кабинет министров назвал борьбу с коррупцией.

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