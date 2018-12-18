В 2019 году приоритетами Кабинета министров станут экономический рост страны, борьба с коррупцией, развитие человеческого капитала, эффективное госуправление, а также безопасность и оборона Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что правительство определило своими основными приоритетами на 2019 год экономический рост страны, борьбу с коррупцией, развитие человеческого капитала, эффективное госуправление, а также безопасность и оборону Украины.

Одним из фундаментальных приоритетов Гройсман выделил именно безопасность и оборону страны. Однако главным приоритетом все же является усиление экономического роста Украины.

Премьер-министр добавил, что ранее была принята Программа действий Кабмина до 2020 года включительно.

Теперь каждый год чиновникам нужно утверждать программу действий и отчитываться о ее выполнении ежеквартально.

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К слову, в МВФ заявили, что для развития экономики Украине необходимо придерживаться фискальной политики и улучшать условия для ведения бизнеса.