Керівництво Укроборонпрому та одного з членів РНБО звинувачують у мільйонних оборудках зі зброєю.

Команда BIHUS.info опублікувала першу частину розслідування, в якому розповідається про корупційні схеми в оборонному секторі.

За інформацією журналістів, до злочинних схем причетний член РНБО Олег Гладковський та гендиректор Укроборонпрому Павло Букін.

У розслідуванні йдеться про те, що вищезазначені особи та керівники деяких оборонних структур вступили у змову з чиновниками.

Схема передбачає скуповування військових запчастин на українських складах і в контрабандистів РФ та подальше завищення їхньої ціни для продажу на заводи.

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Представниця президента Ірина Луценко під час виступу у парламенті заявила, що Гладковський та Букін планують позиватися проти журналістів через неправдиві докази.

Факти ICTV чекають відповіді від Адміністрації президента та Ради національної безпеки і оборони, аби прояснити ситуацію.

До слова, одним з пріоритетів на 2019 рік Кабінет міністрів назвав боротьбу з корупцією.