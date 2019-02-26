Статья 368-2 УК Украины противоречит верховенству права и презумпции невиновности, определил Конституционный суд.

Статья 368-2 Уголовного кодекса, по которой в Украине привлекали к ответственности за незаконное обогащение, признана неконституционной.

О таком решении Конституционного суда сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.

Судьи мотивировали признание статьи незаконной тем, что она противоречит верховенству права и презумпции невиновности.

Якобы по ней подозреваемый сам должен доказать законность своего состояния, тогда как доказывать вину должна сторона обвинения.

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Причиной рассмотрения вопроса конституционности статьи за незаконное обогащение стало обращение 59 нардепов, права которых представляет в суде Павел Пензеник (Народный фронт).

Напомним, украинцы должны отчитаться о доходах, если получили их не через налоговых агентов.