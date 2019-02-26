Стаття 368-2 КК України протирічить верховенству права та презумпції невинуватості, визначив Конституційний суд.

Статтю 368-2 Кримінального кодексу, за якою в Україні притягували до відповідальності за незаконне збагачення, визнано неконституційною.

Про таке рішення Конституційного суду повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело.

Судді мотивували визнання статті незаконною тим, що вона протирічить верховенству права та презумпції невинуватості.

Нібито за нею підозрюваний сам повинен довести законність своїх статків, тоді як доводити провину має сторона обвинувачення.

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Причиною розгляду питання конституційності статті за незаконне збагачення стало звернення 59 нардепів, права яких представляє в суді Павло Пензеник (Народний фронт).

Нагадаємо, українці повинні відзвітувати про доходи, якщо отримали їх не через податкових агентів.