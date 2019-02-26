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Российские хакеры атаковали ЦИК – Порошенко

Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подвергалась DDoS-атакам с территории России.

Хакер

Об этом на встрече с представителями IT-индустрии сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в связи с хакерскими атаками СНБО совместно с СБУ и американскими партнерами разработали механизмы защиты ЦИК.

К слову, по предварительным оценкам Центральной избирательной комиссии, на выборах президента 2019 должны проголосовать примерно 29,9 млн человек.

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Напомним, 7 февраля Рада приняла закон, которым запретила гражданам РФ и лицам, которых предлагает российская сторона,быть официальными наблюдателями на выборах в Украине. За проголосовали 232 депутата.

Фото: Igor Stevanovic | Dreamstime.com

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