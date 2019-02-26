Центральна виборча комісія 24 і 25 лютого піддавалася DDoS-атакам з території Росії.
Про це на зустрічі з представниками IT-індустрії повідомив президент України Петро Порошенко, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, у зв’язку з хакерськими атаками РНБО спільно з СБУ та американськими партнерами розробили механізми захисту ЦВК.
До слова, за попередніми оцінками Центральної виборчої комісії, на виборах президента 2019 мають проголосувати приблизно 29,9 млн осіб.
Читайте: Мир з Росією може бути тільки за однієї умови – Клімкін
Нагадаємо, 7 лютого Рада прийняла закон, яким заборонила громадянам РФ та особам, які пропонує російська сторона, бути офіційними спостерігачами на виборах в Україні. За проголосували 232 депутати.
Фото: Igor Stevanovic | Dreamstime.com
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+