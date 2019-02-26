PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Російські хакери атакували ЦВК – Порошенко

Центральна виборча комісія 24 і 25 лютого піддавалася DDoS-атакам з території Росії.

Хакер

Про це на зустрічі з представниками IT-індустрії повідомив президент України Петро Порошенко, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, у зв’язку з хакерськими атаками РНБО спільно з СБУ та американськими партнерами розробили механізми захисту ЦВК.

До слова, за попередніми оцінками Центральної виборчої комісії, на виборах президента 2019 мають проголосувати приблизно 29,9 млн осіб.

Читайте: Мир з Росією може бути тільки за однієї умови – Клімкін

Нагадаємо, 7 лютого Рада прийняла закон, яким заборонила громадянам РФ та особам, які пропонує російська сторона, бути офіційними спостерігачами на виборах в Україні. За проголосували 232 депутати.

Фото: Igor Stevanovic | Dreamstime.com

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дебати кандидатів у президенти: чому не прижились і чи побачимо на виборах 2019
Розкрадання в оборонці: Порошенко відреагував на скандал
Без селфі та домашніх тварин: як поводитись на виборах 2019
У 2019 Україна сформує підрозділи, озброєні новими системами
Вибори 2019: Порошенко підписав закон про заборону російських спостерігачів
Олег Ляшко – кандидат в президенти України
Загроза повномасштабної війни реальна, йде підготовка біля кордонів – Порошенко
Українці зможуть отримати щомісячну допомогу за третю дитину
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка