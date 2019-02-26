Печерский районный суд Киева арестовал бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заману без права внесения залога по обвинению в государственной измене.

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заману без права внесения залога по обвинению в государственной измене, сообщает Интерфакс-Украина.

Замана арестован до 27 марта 2019 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде Киева. Полный текст определения суда огласят 1 марта.

По информации главного военного прокурора Анатолия Матиоса, по приказу Замана в 2013 году было сокращено более 14 тысяч военных, расформировано более 70 воинских частей, объединений преимущественно боевого и оперативного обеспечения.

По распоряжению Заманы были расформированы зенитные ракетные дивизионы и сокращено на 4 646 человек больше, чем предусматривалось законом Украины о ВСУ в 2012 году.

В июле 2012 года Замана выдал директиву об оперативном подчинении командованию ВМС воинских частей Воздушных сил ВСУ. Из-за этого в сентябре в оперативное подчинение ВМС вошли управления тактической группы Крым с подчиненными воинскими частями.

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По словам Матиоса, это создало значительные преимущества Черноморскому флоту РФ в контроле и блокировании дислоцированных на олуострове подразделений ВСУ в случае агрессии против Украины с целью аннексии Крыма.

В сентябре 2012 года Замана согласовал акт изменения техсостояния военного имущества – 588 единиц имущества, в основном зенитных ракетных комплексов, подлежали разборке.

Замана подписал поручение продолжить работу по дальнейшему расформированию Воздушного командования Воздушных сил ВСУ, что повлекло ущерб боеспособности и боеготовности армии.

Напомним, вчера экс-начальнику Генштаба ВСУ Владимиру Заману сообщили о подозрении в госизмене.

Фото: УНИАН