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Суд заарештував екс-главу Генштабу ЗСУ Заману

Печерський районний суд Києва заарештував колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ Володимира Заману без права внесення застави по звинуваченню у державній зраді.

замана арестован

Печерський районний суд Києва заарештував колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ Володимира Заману без права внесення застави по звинуваченню у державній зраді, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Замана заарештований до 27 березня 2019 року.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді Києва. Повний текст ухвали суду оголосять 1 березня.

За інформацією головного військового прокурора Анатолія Матіоса, за наказом Замана в 2013 році було скорочено понад 14 тисяч військових, розформовано понад 70 військових частин, об’єднань переважно бойового та оперативного забезпечення.

За розпорядженням Замани були розформовані зенітні ракетні дивізіони і скорочено на 4 646 осіб більше, ніж передбачалося законом України про ЗСУ в 2012 році.

У липні 2012 року Замана видав директиву про оперативне підпорядкування командуванню ВМС військових частин Повітряних сил ЗСУ. Через це у вересні в оперативне підпорядкування ВМС увійшли управління тактичної групи Крим з підлеглими військовими частинами.

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За словами Матіоса, це створило значні переваги Чорноморського флоту РФ у контролі та блокування дислокованих на олуострове підрозділів ЗСУ у разі агресії проти України з метою анексії Криму.

У вересні 2012 року Замана погодив акт зміни техстану військового майна – 588 одиниць майна, в основному зенітних ракетних комплексів, підлягали розбиранні.

Замана підписав доручення продовжити роботу щодо подальшого розформування Повітряного командування Повітряних сил ЗСУ, що спричинило шкоду боєздатності та боєготовності армії.

Нагадаємо, вчора екс-начальнику Генштабу ЗСУ Володимиру Заману повідомили про підозру у держзраді.

Фото: УНІАН

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