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Факты / Украина

Статья о незаконном обогащении: КСУ обнародовал решение

Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Криминального кодекса, по которой привлекали к ответственности за незаконное обогащение.

КСУ

Статья 368-2 УК о незаконном обогащении теряет силу со дня принятия этого решения КСУ, сообщается на сайте суда.

Отмечается также, что это решение является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

– Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что статья 368-2 Кодекса не соответствует требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины, – говорится в решении.

В КСУ существенным недостатком законодательного определения незаконного обогащения как преступления считают также то, что в его основу положено неподтверждение доказательствами законности оснований приобретения в собственность активов в значительном размере.

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Вчера СМИ сообщили о том, что статью 368-2 Уголовного кодекса КСУ признал неконституционной.

ФотоКонституційний Суд України

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