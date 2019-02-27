PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Стаття про незаконне збагачення: КСУ оприлюднив рішення

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, за якою притягували до відповідальності за незаконне збагачення.

КСУ

Стаття 368-2 ККУ про незаконне збагачення втрачає чинність з дня ухвалення цього рішення КСУ, повідомляється на сайті суду.

Зазначається також, що це рішення є обов’язковим, остаточним і не може бути оскаржено.

– Конституційний Суд України дійшов висновку, що стаття 368-2 Кодексу не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності, а тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого у статті 8 Конституції України, – йдеться у рішенні.

В КСУ суттєвим недоліком законодавчого визначення незаконного збагачення як злочину вважають також те, що в його основу покладено непідтвердження доказами законності підстав набуття у власність активів у значному розмірі.

Читайте: Декларації кандидатів у президенти: радянський автопром, нерухомість у Росії та мільйони готівкою

Вчора ЗМІ повідомили про те, що статтю 368-2 Кримінального кодексу КСУ визнав неконституційною.

Фото: Конституційний Суд України

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Скасування статті за незаконне збагачення: які можуть бути наслідки
КС скасував статтю про незаконне збагачення – ЗМІ
Конституційний суд дозволив перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку
Адмінарешт до апеляції: КС визнав положення неконституційним
Інтеграція в ЄС і НАТО: КСУ схвалив зміни до Конституції
Депутатська недоторканність: скасувати не можна залишити
Скасування депутатської недоторканності – КСУ дав добро
Закон про всеукраїнський референдум визнано неконституційним
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка