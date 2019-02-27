Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, за якою притягували до відповідальності за незаконне збагачення.

Стаття 368-2 ККУ про незаконне збагачення втрачає чинність з дня ухвалення цього рішення КСУ, повідомляється на сайті суду.

Зазначається також, що це рішення є обов’язковим, остаточним і не може бути оскаржено.

– Конституційний Суд України дійшов висновку, що стаття 368-2 Кодексу не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності, а тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого у статті 8 Конституції України, – йдеться у рішенні.

В КСУ суттєвим недоліком законодавчого визначення незаконного збагачення як злочину вважають також те, що в його основу покладено непідтвердження доказами законності підстав набуття у власність активів у значному розмірі.

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Вчора ЗМІ повідомили про те, що статтю 368-2 Кримінального кодексу КСУ визнав неконституційною.

Фото: Конституційний Суд України