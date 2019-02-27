Священника ПЦУ депортировали из временно оккупированного Донецка.

Священника ПЦУ депортировали из временно оккупированного Донецка, рассказал архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей, передает УНН.

В 2019 году из Донецка депортировали отца Александра.

По словам архиепископа, у матери священника были проблемы со здоровьем и ей нужны были лекарства, которых на оккупированной территории нет. Он отправился за ними на неоккупированную часть Украины.

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По возвращению, на блокпосту так называемой “ДНР”, ему сообщили об “официальной депортации” и запретили въезд.

Ранее глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что со 2 марта на оккупированной территории Донбасса возникнет угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей Православной церкви Украины.

Фото: рomisna.info