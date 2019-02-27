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Священика ПЦУ депортували з окупованого Донецька

Священика ПЦУ депортували з тимчасово окупованого Донецька.

церковь

Священика ПЦУ депортували з тимчасово окупованого Донецька, розповів архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій, передає УНН.

У 2019 році з Донецька депортували отця Олександра.

За словами архієпископа, у матері священика були проблеми зі здоров’ям і їй потрібні були ліки, яких на окупованій території немає. Він відправився за ними на неокуповану частину України.

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По поверненню, на блокпосту так званої “ДНР”, йому повідомили про “офіційну депортацію” і заборонили в’їзд.

Раніше глава ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що з 2 березня на окупованій території Донбасу виникне загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів Православної церкви України.

Фото: рomisna.info

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