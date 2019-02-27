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Как дополнительные пенсионные выплаты повлияют на инфляцию и гривну

Компенсации за не выплаченную в 2015-2016 гг. индексацию, которую в марте и апреле получат пенсионеры, не спровоцируют инфляцию и падение гривны.

Как дополнительные пенсионные выплаты повлияют на инфляцию и гривну

В этом заверил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Правительственный портал.

Он отметил, что это единовременные выплаты для тех людей, которые имеют большой страховой стаж и маленькую пенсию.

– Размер компенсации будет составлять 2410 грн, и эта выплата будет разделена на два транша. Первый транш – с 1 марта, и второй транш – с 1 апреля, – пояснил чиновник.

По его словам, эти дополнительные выплаты наоборот сбалансируют бюджет Пенсионного фонда и не позволят обесцениться гривне или спровоцировать рост цен.

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Ранее президент Петр Порошенко сказал, что средства, полученные от растаможки авто на еврономерах, пойдут на выплату индексированных пенсий.

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