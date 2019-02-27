PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Як додаткові пенсійні виплати вплинуть на інфляцію та гривню

Компенсації за невиплачену в 2015-2016 рр. індексацію, яку у березні та квітні отримають пенсіонери, не спровокують інфляцію та падіння гривні.

Як додаткові пенсійні виплати вплинуть на інфляцію та гривню

У цьому запевнив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє Урядовий портал.

Він наголосив, що це одноразові виплати для тих людей, які мають великий страховий стаж і маленьку пенсію.

– Розмір компенсації складатиме 2410 грн, і ця виплата буде розділена на два транші. Перший транш – з 1 березня, і другий транш – з 1 квітня, – пояснив чиновник.

За його словами, ці додаткові виплати навпаки збалансують бюджет Пенсійного фонду і не дозволять знецінитися гривні чи спровокувати зростання цін.

Читайте: Субсидії грошима виплачуватимуть разом із пенсіями – Рева

Раніше президент Петро Порошенко сказав, що кошти, отримані від розмитнення авто на єврономерах, підуть на виплату індексованих пенсій.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка