Компенсації за невиплачену в 2015-2016 рр. індексацію, яку у березні та квітні отримають пенсіонери, не спровокують інфляцію та падіння гривні.

У цьому запевнив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє Урядовий портал.

Він наголосив, що це одноразові виплати для тих людей, які мають великий страховий стаж і маленьку пенсію.

– Розмір компенсації складатиме 2410 грн, і ця виплата буде розділена на два транші. Перший транш – з 1 березня, і другий транш – з 1 квітня, – пояснив чиновник.

За його словами, ці додаткові виплати навпаки збалансують бюджет Пенсійного фонду і не дозволять знецінитися гривні чи спровокувати зростання цін.

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Раніше президент Петро Порошенко сказав, що кошти, отримані від розмитнення авто на єврономерах, підуть на виплату індексованих пенсій.