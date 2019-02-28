За январь 2019 года члены Центральной избирательной комиссии получили зарплату в размере от 158 до 202 тыс. грн.

За январь 2019 года члены Центральной избирательной комиссии получили зарплату в размере от 158 до 202 тыс. грн, пишут Українські Новини с ссылкой на секретариат ЦИК.

В ведомстве предоставили документы, в которых указано что председатель комиссии Татьяна Слипачук получила в январе 195,6 тыс. грн заработной платы. Из них 52,8 тыс. грн – оклад, 37 тыс. грн – персональная надбавка, надбавка за интенсивность труда – 52,8 тыс. грн и премия в размере 52,8 тыс. грн.

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Заместители председателя ЦИК Евгений Радченко и Олег Конопольский получили по 177,4 тыс. грн, а секретарь Наталья Бернацкая – 115 тыс. грн.

К слову, у двух членов ЦИК зарплата была выше, чем у Слипачук – по 201,7 тыс. грн.









От 158 тыс. грн: сколько зарабатывают члены ЦИК перед выборами / 2 фотографии

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