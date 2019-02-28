За січень 2019 року члени Центральної виборчої комісії отримали зарплату в розмірі від 158 до 202 тис. грн.

За січень 2019 року члени Центральної виборчої комісії отримали зарплату в розмірі від 158 до 202 тис. грн, пишуть Українські Новини з посиланням на секретаріат ЦВК.

У відомстві надали документи, в яких зазначено, що голова комісії Тетяна Сліпачук отримала в січні 195,6 тис. грн заробітної плати. З них 52,8 тис. грн. – оклад, 37 тис. грн – персональна надбавка, надбавка за інтенсивність праці – 52,8 тис. грн і премія в розмірі 52,8 тис. грн.

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Заступники голови ЦВК Євген Радченко та Олег Конопольський отримали по 177,4 тис. грн, а секретар Наталія Бернацька – 115 тис. грн.

До слова, у двох членів ЦВК зарплата була вищою, ніж у Сліпачук – по 201,7 тис. грн.









Від 156 тис. грн: скільки заробляють члени ЦВК перед виборами / 2 фотографии

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