В этом месяце после трехлетнего перерыва будет восстановлено регулярное авиационное сообщение с Ужгородом.

С 15 марта будет курсировать один рейс в неделю сообщением Киев-Львов-Ужгород. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Мотор-Сич. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

– Как и обещали, после наших договоренностей с президентом Словакии Андреем Киской восстанавливаем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец, после длительного перерыва аэропорт заработает, – отметил Порошенко.

Президент уверен в перспективах развития аэропорта и прилегающей инфраструктуры.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил, что билеты на этот авиарейс будут стоить от 699 до 3500 грн.

– Утром самолет будет вылетать из столицы в Ужгород, а вечером – в обратном направлении. В дальнейшем количество авиаперелетов будет увеличено. Стоимость билета в одну сторону будет варьироваться от 699 до 3500 грн, – сообщил Москаль.

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Аэропорт отличается тем, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Напомним, госпредприятие Завод 410 ГА будет обслуживать и ремонтировать самолеты Boeing.

Фото: Петро Порошенко