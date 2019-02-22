До 2022 года в Украине создадут Единую авиационную систему, которая состоять из 55 вертолетов.

До 2022 года в Украине создадут Единую авиационную систему, которая состоять из 55 вертолетов, сообщил первый заместитель МВД Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в Нежине, где дислоцируется Специальный авиационный отряд Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины, построили еще 4 ангара.

Здесь будет реализован проект по созданию Системы авиационной безопасности МВД, который до 2022 года предусматривает приобретение 55 вертолетов.

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В начале 2019 года ГСЧС и Нацгвардия уже получили два вертолета H225 Super Puma.

В этом году ожидается поступление еще трех вертолетов.

Также он отметил, что в Нежине есть сервисный центр, где будут обслуживаться все авиационные средства Украины.

На базе создадут координационный центр, который будет оперативно формировать наряды и направлять вертолеты на выполнение задач.

Сегодня авиаотряд может выполнять все задачи.

Яровой отметил, что в авиаотряде работает уже 1 тыс. человек. Идет профессиональная подготовка технического персонала и уже восемь пилотов прошли специальные учения во Франции.

















В Украине создадут Единую авиационную систему ГСЧС из 55 вертолетов / 4 фотографии

Напомним, сегодня морские пехотинцы получили 15 новых броневиков Варта.

Фото: МВД