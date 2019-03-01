Цього місяця після трирічної перерви буде відновлено регулярне авіаційне сполучення з Ужгородом.

З 15 березня курсуватиме один рейс на тиждень сполученням Київ-Львів-Ужгород. Перельоти здійснюватиме авіакомпанія Мотор-Січ. Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

– Як і обіцяли, після наших домовленостей з президентом Словаччини Андреєм Кіскою відновлюємо регулярне авіаційне сполучення з Ужгородом. Нарешті, після тривалої перерви аеропорт запрацює, – зазначив Порошенко.

Президент впевнений, у перспективах розвитку летовища і прилеглої інфраструктури.

Аеропорт особливий тим, що літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. До слова, аеропорт міжнародного сполучення припинив свою роботу у лютому 2016 року.

Глова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті повідомив, що квитки на цей авіарейс коштуватимуть від 699 до 3500 грн.

– Вранці літак вилітатиме зі столиці до Ужгорода, а ввечері – у зворотному напрямку. У подальшому кількість авіаперельотів буде збільшено. Вартість квитка в один бік варіюватиметься від 699 до 3500 грн, – поінформував Москаль.

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Міністр інфраструктури Володимир Омельян заявив, що сполучення Київ-Ужгород має стратегічне значення.

Нагадаємо, держпідприємство Завод 410 ЦА обслуговуватиме та ремонтуватиме літаки Boeing.

Фото: Петро Порошенко