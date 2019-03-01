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Факты / Украина

Епифаний сказал, когда представителей ЛГБТ-сообщества допустят к причастию

Представителей ЛГБТ-сообщества будут допускать к причащению, если они покаются в своих грехах.

ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что представители ЛГБТ-сообщества могут быть допущены к причащению, если покаются в грехах и исправят свои ошибки, передает BBC Украина.

По его словам, церковь четко различает, где есть грех, основываясь на Священном Писании.

Поэтому она остается непоколебимой в вопросе допуска лиц с нетрадиционной ориентацией к одному из главных церковных таинств – причащению.

– Люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки. И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах, – сказал Епифаний.

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К слову, на Волыни священник УПЦ МП открыл стрельбу из-за того, что прихожане выразили желание перейти к ПЦУ.

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