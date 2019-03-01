Представників ЛГБТ-спільноти допускатимуть до причастя, якщо вони покаються у своїх гріхах.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що представники ЛГБТ-спільноти можуть бути допущені до причастя, якщо покаяться у гріхах та виправлять свої помилки, передає BBC Україна.

За його словами, церква чітко розрізняє, де є гріх, базуючись на Священному Писанні.

Тому вона залишається непохитною у питанні допуску осіб з нетрадиційною орієнтацією до одного з головних церковних таїнств – причастя.

– Люди повинні каятися у своїх гріхах, виправляти свої помилки. І якщо людина покається, якщо вона це визнає, то звичайно, вона може брати участь у таїнствах, – сказав Епіфаній.

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