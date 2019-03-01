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Факты / Украина

Гаагский арбитраж против России: Нафтогаз заявил о победе

Гаагский арбитраж принял решение по делу о потерянных в результате аннексии Крыма активов в пользу Нафтогаза.

Гаагский арбитраж против России: Нафтогаз заявил о победе

Гаагский арбитраж по делу касательно активов, которые были утрачены в результате аннексии Крыма, принял решение в пользу Нафтогаза, сообщает Громадське.

Нафтогаз потребовал от РФ выплатить около $5 млрд компенсации с процентами, однако сейчас точную сумму не объявляют.

– Мы смогли доказать, что Россия, как государство, виновно в потере наших активов в Крыму и должно отвечать, – сказал глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Во время аннексии Крыма РФ захватила буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные станции и другие объекты инфраструктуры для транспортировки и добычи газа и нефти.

В России такой захват называли “национализацией”.

Читайте: Россия открывает для себя путь для полноценной агрессии – глава Нафтогаза

К слову, коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Газпром отказывается платить $2,7 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

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