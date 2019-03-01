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Факти / Україна

Гаазький арбітраж проти Росії: Нафтогаз заявив про перемогу

Гаазький арбітраж ухвалив рішення у справі щодо втрачених внаслідок анексії Криму активів на користь Нафтогазу.

Гаазький арбітраж проти Росії: Нафтогаз заявив про перемогу

Гаазький арбітраж у справі щодо активів, які були втрачені внаслідок анексії Криму, прийняв рішення на користь Нафтогазу, повідомляє Громадське.

Нафтогаз вимагав від РФ виплатити близько $5 млрд компенсації з відсотками, проте зараз точну суму не оголошують.

– Ми змогли довести, що Росія, як держава, винна у втраті наших активів у Криму і повинна відповідати, – сказав голова Нафтогазу Андрій Коболєв.

Під час анексії Криму РФ захопила бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні станції та інші об’єкти інфраструктури для транспортування та видобутку газу і нафти.

У Росії таке захоплення називали “націоналізацією”.

Читайте: Росія відкриває собі шлях для повноцінної агресії – глава Нафтогазу

До слова, комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що Газпром відмовляється платити $2,7 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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