За 2018 год рождаемость в Украине ниже чем когда-либо в новейшей истории. Государство потеряло 7,5 млн человек и этим установило мировой рекорд.

За всю историю демографической статистики нашего государства, сегодня Украина имеет самый низкий уровень рождаемости. Государственная служба статистики обнародовала демографические данные за 2018 год.

Официальные данные свидетельствуют, что в Украине родилось 336 тыс. детей. Даже в середине XIX века и во времена Голодомора этот показатель был значительно выше. В 2008 году коэффициент рождаемости составлял 11 младенцев на 1 тыс. человек населения.

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В 2018 году этот показатель сократился до 8. Подобные случаи фиксировались в 1999-2001 годах. За прошлый год население сократилось на 233 тыс. человек.

– Залогом восстановления населения Украины является устойчивый экономический рост. За последние четверть века, когда численность украинцев сокращалось ежегодно, наименьшие потери наблюдались в год наивысшего экономического развития – в предвоенном 2013 году, – отметил Владимир Ланда.

К слову, мировая статистика свидетельствует, что наихудшая ситуация с сокращением населения в Латвии. Там население сократилось до 1,9 млн человек. Населения Чехии – такое же как и во времена 1929 года, в Болгарии – на уровне 1946 года.

Напомним, на первом месте в рейтинге стран с самым здоровым населением оказалась Испания.