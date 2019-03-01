За 2018 рік народжуваність в Україні нижча ніж будь-коли у новітній історії. Держава втратила 7,5 млн осіб і цим встановила світовий рекорд.

За всю історію демографічної статистики нашої держави, сьогодні Україна має найнижчий рівень народжуваності. Державна служба статистики оприлюднила демографічні дані за 2018 рік.

Офіційні дані свідчать, що в Україні народилося 336 тис. малюків. Навіть у середині XIX століття та за часів Голодомору цей показник був значно більшим. У 2008 році коефіцієнт народжуваності становив 11 немовлят на 1 тис. осіб населення.

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У 2018 році цей показник скоротився до 8. Подібні випадки фіксувалися у 1999-2001 роках. За минулий рік населення скоротилося на 233 тис. осіб.

– Запорукою відновлення населення України є стале економічне зростання. За останню чверть сторіччя, коли чисельність українців скорочувалася щороку, найменші втрати спостерігалися у рік найвищого економічного розвитку — у передвоєнному 2013 році, – зазначив Володимир Ланда.

До слова, світова статистика свідчить, що найгірша ситуація зі скороченням населення в Латвії. Там населення скоротилося до 1,9 млн осіб. Населення Чехії – таке ж як і за часів 1929 року, у Болгарії — на рівні 1946 року.



Нагадаємо, на першому місці в рейтингу країн з найздоровішим населенням опинилася Іспанія.