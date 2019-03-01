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Народилося менше, ніж в часи Голодомору. Демографічний антирекорд України у 2018

За 2018 рік народжуваність в Україні нижча ніж будь-коли у новітній історії. Держава втратила 7,5 млн осіб і цим встановила світовий рекорд.

Немовля

За всю історію демографічної статистики нашої держави, сьогодні Україна має найнижчий рівень народжуваності. Державна служба статистики оприлюднила демографічні дані за 2018 рік.

Офіційні дані свідчать, що в Україні народилося 336 тис. малюків. Навіть у середині XIX століття та за часів Голодомору цей показник був значно більшим.  У 2008 році коефіцієнт народжуваності становив 11 немовлят на 1 тис. осіб населення.

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У 2018 році цей показник скоротився до 8. Подібні випадки фіксувалися у 1999-2001 роках. За минулий рік населення скоротилося на 233 тис. осіб.

– Запорукою відновлення населення України є стале економічне зростання. За останню чверть сторіччя, коли чисельність українців скорочувалася щороку, найменші втрати спостерігалися у рік найвищого економічного розвитку — у передвоєнному 2013 році, – зазначив Володимир Ланда.

До слова, світова статистика свідчить, що найгірша ситуація зі скороченням населення в Латвії. Там населення скоротилося до 1,9 млн осіб. Населення Чехії – таке ж як і за часів 1929 року, у Болгарії — на рівні 1946 року.

Нагадаємо, на першому місці в рейтингу країн з найздоровішим населенням опинилася Іспанія.

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