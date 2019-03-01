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Выборы 2019: Дмитрий Гнап тоже снял свою кандидатуру

Журналист Дмитрий Гнап вслед за Андреем Садовым отказался от президентских амбиций в пользу Анатолия Гриценко.

Дмитро Гнап

Дмитрий Гнап сообщил об этом в видеообращении в Facebook.

– Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание, и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко, – сказал он.

Однако, по его словам, решение по этому вопросу должен принять съезд партии Сила людей, который состоится 2 марта.

Гнап пригласил на съезд Гриценко в качестве единого кандидата от демократических сил.

Читайте: Выборы президента Украины 2019: когда состоятся и дата второго тура

Сегодня мэр Львова Андрей Садовый заявил, что принял решение снять свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу Анатолия Гриценко.

ФотоДмитро Гнап

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