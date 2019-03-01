Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.
Мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга в Киеве заявил, что принял решение снять свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу Анатолия Гриценко.
Он добавил, что на следующей неделе подпишет публичное соглашение с Гриценко.
По словам Садового, его цель – одержать победу на парламентских и местных выборах.
В партии Самопомощь не осудили его решение снять свою кандидатуру.
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К слову, экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что Россия не сможет повлиять на выборы президента.
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