Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.

Мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга в Киеве заявил, что принял решение снять свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу Анатолия Гриценко.

Он добавил, что на следующей неделе подпишет публичное соглашение с Гриценко.

По словам Садового, его цель – одержать победу на парламентских и местных выборах.

В партии Самопомощь не осудили его решение снять свою кандидатуру.

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К слову, экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что Россия не сможет повлиять на выборы президента.