Журналіст Дмитро Гнап слідом за Андрієм Садовим відмовився від президентських амбіцій на користь Анатолія Гриценка.

Дмитро Гнап повідомив про це у відеозверненні в Facebook.

– Я обіцяв зняти свою кандидатуру, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил. Я підтверджую свою обіцянку, і готовий також знятися на користь Анатолія Гриценка, – сказав він.

Однак, за його словами, рішення з цього питання має ухвалити з’їзд партії Сила людей, який відбудеться 2 березня.

Гнап запросив на з’їзд Гриценка в якості єдиного кандидата від демократичних сил.

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Сьогодні мер Львова Андрій Садовий заявив, що прийняв рішення зняти свою кандидатуру на виборах президента України на користь Анатолія Гриценка.

Фото: Дмитро Гнап