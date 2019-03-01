России не удастся повлиять на выборы президента Украины путем обострения ситуации на Донбассе.

Экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического Совета Джон Хербст заявил, что эскалация конфликта на Донбассе не поможет РФ повлиять на результат украинских выборов президента, передает Укринформ.

По его словам, украинцы прекрасно понимают, что именно Россия развязала агрессию против Украины, и относятся к этому крайне негативно.

– И если так произойдет, это вызовет еще большее раздражение по отношению к Москве, – считает Хербст.

Он добавил, что граждане Украины понимают, что заявления Кремля о конфликте на Донбассе являются частью российской пропаганды.

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Дипломат считает, что часть избирателей действительно находится под влиянием дезинформации РФ, однако это достаточно небольшое количество населения.

К слову, 24-25 февраля с территории РФ осуществили DDoS-атаку на Центральную избирательную комиссию.