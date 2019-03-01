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Факти / Україна

Загострення на Донбасі не вплине на вибори – екс-посол США

Росії не вдасться вплинути на вибори президента України шляхом загострення ситуації на Донбасі.

вибори

Екс-посол США в Україні, директор Євразійського центру Атлантичної Ради Джон Гербст заявив, що ескалація конфлікту на Донбасі не допоможе РФ вплинути на результат українських виборів президента, передає Укрінформ.

За його словами, українці чудово розуміють, що саме Росія чинить агресію проти України, і відносяться до цього вкрай негативно.

– І якщо так станеться, це спричинить ще більше роздратування по відношенню до Москви, – вважає Гербст.

Він додав, що громадяни України розуміють, що заяви Кремля про конфлікт на Донбасі є частиною російської пропаганди.

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Дипломат вважає, що частина виборців дійсно перебуває під впливом дезінформації РФ, проте це досить невелика кількість населення.

До слова, 24-25 лютого з території РФ здійснили DDoS-атаку на Центральну виборчу комісію.

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