Россия наращивает военное присутствие в Азовском море – это 105 кораблей якобы для защиты границы.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко на первой международной конференции Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров в Одессе, передает УНН.

– Мы посчитали – плотность корабля на акваторию в Азове составляет один на 350 кв. км. На Каспии плотность российского корабля составляет 1 на 4 тыс. кв. км, – сравнил он.

По его словам, Россия также наращивает военный потенциал Черноморского флота и группировки в Крыму.

Читайте: Агрессия РФ в Керченском проливе: США выделят ВМС Украины $10 млн

– Прежде всего, это носители крылатых ракет Калибр. Сейчас суммарный залп составляет 86 единиц корабельного состава, и к 2020 году они будут пытаться, по нашим данным, повысить этот потенциал до 168 ракет в залпе, – отметил Воронченко.

Напомним, Украина готовится к разрыву соглашения по Азовскому морю с Россией.