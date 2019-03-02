Росія нарощує військову присутність в Азовському морі – це 105 кораблів нібито для захисту кордону.

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко на першій міжнародній конференції Одеські дебати. Об’єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів в Одесі, передає УНН.

– Ми порахували – щільність корабля на акваторію в Азові становить один на 350 кв. км. На Каспії щільність російського корабля складає 1 на 4 тис. кв. км, – порівняв він.

За його словами, Росія також нарощує військовий потенціал Чорноморського флоту і угруповання в Криму.

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– Перш за все, це носії крилатих ракет Калібр. Зараз сумарний залп становить 86 одиниць корабельного складу, і до 2020 року вони будуть намагатися, за нашими даними, підвищити цей потенціал до 168 ракет у залпі, – зазначив Воронченко.

Нагадаємо, Україна готується до розриву угоди по Азовському морю з Росією.