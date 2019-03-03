В Симферополе (Крым) российские силовики задержали архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента.

О задержании архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента сообщила пресс-служба ПЦУ.

– 3 марта 2019 года днем ​​архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан российской полицией на автовокзале Симферополя. Последние сведения о нем – что его везут в Киевское районное отделение полиции, – отметили в пресс-службе.

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Архиепископ Климент возглавляет Православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы. Он планировал посетить судебное разбирательство дела арестованного в РФ гражданина Украины Павла Гриба.

Ранее Факты ICTV писали, что священника ПЦУ депортировали из временно оккупированного Донецка.

Фото: УНИАН