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Факти / Україна

В окупованому Криму затримали архієпископа ПЦУ

У Сімферополі (Крим) російські силовики затримали архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Клімента.

В окупованому Криму затримали архієпископа ПЦУ

Про затримання архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Клімента повідомила прес-служба ПЦУ.

– 3 березня 2019 року вдень архієпископ Сімферопольський і Кримський Клімент був затриманий російською поліцією на автовокзалі Сімферополя. Останні відомості про нього – що його везуть в Київське районне відділення поліції, – зазначили у прес-службі.

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Архієпископ Клімент очолює Православну місію допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі. Він планував відвідати судовий розгляд справи заарештованого в РФ громадянина України Павла Гриба.

Раніше Факти ICTV писали, що священика ПЦУ депортували з тимчасово окупованого Донецька.

Фото: УНІАН

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