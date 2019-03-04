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Факты / Украина

Наемница Ветерок выдала кадровых офицеров РФ на Донбассе – СБУ

СБУ подтверждает побег наемницы РФ с позывным Ветерок на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Наемница Ветерок выдала кадровых офицеров РФ на Донбассе – СБУ

Наемница с позывным Ветерок, воевавшая на стороне боевиков на Донбассе, перешла на подконтрольную Украине территорию.

Такую информацию подтвердила Служба безопасности Украины, уточнив, что ее вывод был спланированной операцией контрразведки.

Как сообщают в спецслужбе, Светлана Дрюк была в НВФ начальницей штаба танкового батальона.

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После перехода Ветерок передала СБУ информацию о численности и комплектации подразделений боевиков, а также ролях кадровых офицеров ВС РФ и агентов ФСБ в организации террористической деятельности против Украины на Донбассе.

Напомним, в Луганской области задержали боевика, который вступил в “ЛНР” по совету друга.

Фото: Ридиус

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