СБУ подтверждает побег наемницы РФ с позывным Ветерок на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Наемница с позывным Ветерок, воевавшая на стороне боевиков на Донбассе, перешла на подконтрольную Украине территорию.

Такую информацию подтвердила Служба безопасности Украины, уточнив, что ее вывод был спланированной операцией контрразведки.

Как сообщают в спецслужбе, Светлана Дрюк была в НВФ начальницей штаба танкового батальона.

Читайте: Героиня пропаганды “ДНР” перешла на сторону Украины: что известно о Светлане Дрюк

После перехода Ветерок передала СБУ информацию о численности и комплектации подразделений боевиков, а также ролях кадровых офицеров ВС РФ и агентов ФСБ в организации террористической деятельности против Украины на Донбассе.

Напомним, в Луганской области задержали боевика, который вступил в “ЛНР” по совету друга.

Фото: Ридиус