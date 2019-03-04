СБУ подтверждает побег наемницы РФ с позывным Ветерок на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.
Наемница с позывным Ветерок, воевавшая на стороне боевиков на Донбассе, перешла на подконтрольную Украине территорию.
Такую информацию подтвердила Служба безопасности Украины, уточнив, что ее вывод был спланированной операцией контрразведки.
Как сообщают в спецслужбе, Светлана Дрюк была в НВФ начальницей штаба танкового батальона.
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После перехода Ветерок передала СБУ информацию о численности и комплектации подразделений боевиков, а также ролях кадровых офицеров ВС РФ и агентов ФСБ в организации террористической деятельности против Украины на Донбассе.
Напомним, в Луганской области задержали боевика, который вступил в “ЛНР” по совету друга.
Фото: Ридиус