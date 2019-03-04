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Факти / Україна

Найманка Вітерець видала кадрових офіцерів РФ на Донбасі – СБУ

СБУ підтверджує втечу найманки РФ з позивним Вітерець на підконтрольну Києву територію Донбасу.

Найманка Вітерець видала кадрових офіцерів РФ на Донбасі – СБУ

Найманка з позивним Вітерець, яка воювала на боці бойовиків на Донбасі, перейшла на підконтрольну Україні територію.

Таку інформацію підтвердила Служба безпеки України, уточнивши, що її вивід був спланованою операцією контррозвідки.

Як повідомляють у спецслужбі, Світлана Дрюк була в НВФ начальницею штабу танкового батальйону.

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Після переходу Вітерець передала СБУ інформацію про чисельність і комплектацію підрозділів бойовиків, а також ролі кадрових офіцерів ЗС РФ і агентів ФСБ в організації терористичної діяльності проти України на Донбасі.

Нагадаємо, на Луганщині затримали бойовика, який вступив до “ЛНР” за порадою друга.

Фото: Ридиус

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